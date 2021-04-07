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تأجيل دعوى تطالب الفنان شريف الدسوقي بتعويض 5 ملايين لجلسة 14 أبريل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجلت المحكمة الاقتصادية (قاضي التحضير)، اليوم الأربعاء، نظر دعوى قضائية من مدير شركة إنتاج يطالب الفنان شريف الدسوقي بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لجلسة 14 أبريل الجاري.

وقال المستشار هيثم عباس، إنه وكيلًا عن شريف زلط، مدير شركة إنتاج فني، أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، جاء فيها أن موكله تعاقد مع "الدسوقي" لأداء "دور" في مسلسل أذيع في رمضان 2020 وتقاضى أجره كاملًا.

وأضاف "عباس" في دعواه أنه فوجئ بقيام الفنان شريف الدسوقي يُصرح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" مدعيًا أن مدير الإنتاج (المدعي) لم يسلمه أجره كاملًا.

وأشار إلى أن موكله تضرر أدبيًا وماديًا جراء التصريحات السالفة، لذا أقام الدعوى القضائية يطالب التعويض.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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