احتفالًا بيوم اليتيم.. الداخلية تزور عدد من دور الرعاية وتُشارك الأطفال الاحتفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

زار وفد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، إحدى دور رعاية الأطفال الأيتام بدائرة مركز شرطة الفتح وكذا بعض الأطفال الأيتام (بمدرسة النور للمكفوفين) وإهدائهم بعض الهدايا الرمزية.

وقد لاقى ذلك استحساناً من الأطفال والمشرفين عليهم، حيث أعربوا عن خالص الشكر والتقدير لأجهزة وزارة الداخلية لحرصها الدائم على المشاركة في كافة الفعاليات والمبادرات والأنشطة ذات الطابع الإنساني.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام أجهزة الدولة ببناء وتنمية الإنسان المصري وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية في المستقبل ودفع مسيرة التنمية والازدهار، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع، والتواصل الفعال بما يُسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.