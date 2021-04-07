ضبط 12 شخصًا بحوزتهم 100 طربة حشيش بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وتمكنت أجهزة الأمن عقب تقنين الإجراءات من ضبط 17 شخصًا، بحوزتهم (100 طربة لمخدر الحشيش- وكمية لمخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة "تامول"– مبلغ مالي – هواتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.