لبحث تداعيات أزمة سد النهضة.. مقترح بتشكيل لجنة شعبية تضم وزراء سابقين وشخصيات عامة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرَي الخارجية والري والموارد المائية، بشأن تشكيل لجنة شعبية مكونة من الخبراء والمتخصصين ونواب الشعب والشخصيات العامة؛ لبحث تداعيات أزمة سد النهضة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قبل بدء الملء الثاني للسد من قبل الجانب الإثيوبي، وضرورة التواصل ومخاطبة شعوب العالم وتوضيح موقف مصر تجاه الأزمة.

وأوضح الجندي، في المذكرة الإيضاحية الخاصة بالمقترح التي تقدم بها اليوم الأربعاء، أن الهدف من تشكيل اللجنة الشعبية، هو بحث الخطط المصرية الشعبية لمواجهة التعنت الإثيوبي بشأن سد النهضة وإصرارها على الملء الثاني قبل توقيع اتفاق مع مصر والسودان؛ وهو الأمر الذي يدخل مصر مرحلة الفقر المائي، وهو ما سيؤثر على كل مناحي الحياة والتنمية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن اللجنة المقترح إنشاؤها ستضم وزراء الخارجية والري السابقين وشخصيات عامة وأعضاء مجلسي "النواب والشيوخ"، وعددًا من رؤساء الأحزاب، وخبراء القانون الدولي والعلاقات الإفريقية، وذلك لبدء مرحلة تحرك شعبي دولي واسع لحشد الرأي العام العربي والإفريقي والدولي للضغط على إثيوبيا؛ حتى لا تنفجر الأوضاع بسبب التعنت الإثيوبي.

وأكد الجندي أن اللجنة من مهامها تأكيد السيادة المصرية والحق المصري التاريخي في الحصة المائية السنوية من نهر النيل دون نقصان،كي لا يتهدد الأمن القومي، والعمل على توضيح الأزمة كاملة أمام المجتمع الدولي وتدويلها شعبيًّا، وضرورة إصدار بيانات دورية بلغات متعددة لدول العالم بمستجدات الأزمة بصورة مستمرة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقف التعنت الإثيوبي في التوصل إلى حل للأزمة يرضي الجميع.