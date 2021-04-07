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التموين: صرف 35% من مقررات السلع التموينية لشهر أبريل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزير علي المصيلحي، تلقى تقريرا يفيد بانتظام شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية.

وأوح التقرير، أنه تم صرف ما يقرب من 32% من مقررات شهر أبريل الجاري، بجانب أيضا طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول للمواطنين.

وفي سياق متصل يواصل معرض "أهلا رمضان"، استقبال المواطنين، حيث يتم طرح مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة تترواح من 18 إلى 28% ووصل في المقر الرئسي للمعرض إلى 35%، وذلك بمشاركة كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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