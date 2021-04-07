قرار رسمي.. مدبولي يصدر ضوابط رمضان 2021: منع التهجد وحظر موائد الرحمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، القرار الوزاري رقم 655 لسنة 2021 بشأن ضوابط شهر رمضان المعظم.

ووفق القرار، يكون استقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان وفق ما يلي:

1- ألا تزيد مدة الصلاة على 30 دقيقة.

2- قصر استقبال النساء لأداء صلاة التراويح على المساجد الكبرى المخصص بها أماكن لهن.

3- الالتزام بعدم اصطحاب الأطفال لصلاة التراويح.

4- الالتزام بعدم استقبال المصلين في المساجد أو ملحقاتها لأداء صلاة التهجد.

5- عدم السماح بالاعتكاف بالمساجد أو أي من ملحقاتها.

وجاءت الضوابط الكاملة على النحو التالي: