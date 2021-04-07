السيسي عن مجمع الوثائق: هدفنا منع التهرب الضريبي والتزوير وحوكمة الإجراءات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن توفير الأموال ليس فقط الهدف من إنشاء مجمع الوثائق الذكية.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح المجمع، اليوم الأربعاء: خليني أقولكم، الدكتور معيط اتكلم على الفلوس، لكن مش ده بس المطلوب، كل ما نجيب حد يتهرب من التزاماته المالية الدستورية طبقا لقوانين الدولة ده أمر فيه فساد.. حبيت أقول إن مش القضية فقط في وزارة المالية إنها تجابه التهرب الضريبي، لأ.. إحنا عايزين نثق في أنفسنا.

وتابع الرئيس: أتصور هذا المجمع هيضيف لبنة جيدة في إننا نبقى واثقين في أنفسنا، لما نيجي نقول الشهادة دي.. محدش ييجي يقول دي ممكن تكون مزورة، لأ.. طالما طلعت من المركز هنا يبقى صح بنسبة 99.9% طيب ليه مش 100% لأن لما أقول كده هيبقى مستحيل.

وأوضح السيسي:بقول ده مع جهد الدولة في الحكومة الذاتية في العاصمة الجديدة، حطوا الاتنين مع بعض وشوفوا النتيجة اللي هتحصل، الفكرة مش بس منع الفساد لكن حوكمة الإجراءات.. كمان فيه تعدي كتير على أراضي الدولة لأن الوثائق الموجودة والخاصة بيهم ممكن تتزور، ولا إيه يا دكتور مصطفى،

من فضلكم أراضي الدولة يطلع وثائق بيها بالكلام ده، تكون الأمور تدققت بشدة ويبقى عندنا مستندات تكون دي ملكية الدولة، الأرض تبقى ملك الدولة ومتروحش لحد تاني إلا بقرار وإجراءات وورق مؤمن علشان ميبقاش فيه فرصة للتعدي على أراضي الدولة.

وواصل: الورق فيه فرصة للتجاوز وأنا شوفت حاجات كتير جدا مش من دلوقتي لكن حتى قبل ما أبقى في مكاني، وشوفت أد إيه ممكن يتعمل ورق باسم جهات حكومية أو جهات سيادية في منتهى الخطورة على الأمن والصحة العامة.