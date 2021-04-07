شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الصيني : قدمنا 600 ألف جرعة لقاح .. و«سينوفارم» تناقش الإنتاج في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير الصين في القاهرة لياو ليتشيانج، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين، أكدا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات ومنها جائحة كورونا، كما رحب بتوجيهات الحكومة المصرية بمنع التجمعات في الأماكن المغلقة، مشيرا إلى إن اللقاحات الصينية المقدمة لمصر بلغ عددها 600 ألف جرعة قدمت على دفعتين في فبراير ومارس الماضيين، وسيتم تقديم دفعة جديدة .

وأشار إلى أن بلاده تشجع الشركات الصينية لبيع اللقاحات وهناك مناقشات تتم بالفعل، كاشفا إن شركة «سينوفارم» المنتجة للقاح كورونا تناقش إنتاج اللقاحات في مصر.

حول أمن البيانات بين الصين والدول العربية، قال إن بكين تسعى لتعزيز التعاون الرقمى حيث أطلقت في عام 2017 مبادرة مع مصر والسعودية والإمارات لدعم الاقتصاد الرقمى وتعزيز التعاون في مجال الإنترنت، وفى سبتمبر الماضي أطلقت الصين مبادرة تعزيز أمن البيانات عالميا، مشيرا إلى أن مصر تهتم كثيرا بهذا المجال، ما دفعها لإصدار قانون لحماية البيانات الشخصية، مشيرا إلى أن بلاده على استعداد للتعاون مع مصر لتشكيل الحوكمة الرقمية.