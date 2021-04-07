شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم المواطنين بـ لقاح كورونا في 7 مراكز طبية جديدة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بدء فاعليات تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن للمرة الأولي بالمراكز الـ٧ الجديدة بالمحافظة، من الفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، الذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، تجهيز ٧ مراكز طبية جديدة بالمحافظة، وهم «المركز الطبي بأبوكبير، والمركز الطبي بالحي ٤٦ بمدينة العاشر من رمضان، ومستشفيات كل من ههيا، والقنايات، والحسينية، وأولاد صقر، ومنيا القمح المركزية»، بالإضافة إلى ٧ مراكز طبية أخرى بالمحافظة وهي مكتب صحة ثان الزقازيق، والمركز الطبي ببلبيس، ومركز طب الأسرة بالدميين بفاقوس، والمركز الطبي بأبوحماد، ومركز صحي العاشر أول بالعاشر من رمضان، وقسم الحميات بمستشفي ههيا المركزي، ووحدة الفيروسات الكبدية سابقاً بمستشفي السعديين المركزي، لحصول المواطنين على لقاح كورونا وتيسيرا عليهم من مشقة السفر، ليصل إجمالي عدد مراكز التطعيم إلى ١٤ مركزا بالمحافظة، مؤكدا تطبيق كافة الإجراءات الوقائية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، مشيراً إلى تطعيم الكوادر الطبية بمستشفيات الصحة والجامعة.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، وجهت بفتح موقع التسجيل الإلكتروني للقاح كورونا، ويتم تسجيل المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة المختلفة «الأورام، والكلي، ونقص المناعة، وغيرها» بمستشفيات المحافظة، لحصولهم على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة كورونا، ويجري تطعيم الفئات المستهدفة الذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للجميع المواطنين بالفئة المستهدفة.