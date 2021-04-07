شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر واليونيسيف يوزعان مواد التطهير والتعقيم على مدارس بئر العبد لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اليوم الدكتور سليمان شميط مدير عام إدارة بئر العبدالتعليمية يرافقه سالم عابد وكيل الإدارة والدكتور مهدى سالم مدير التعليم الابتدائي بالدارة، وفد الهلال الأحمر المصرى واليونيسف، حيث قاموا بجولة على مدارس الإدارة لتوزيع مواد التطهير والتعقيم لمجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا .

وأكد الدكتور سليمان شميط مدير عام الإدارة على ترحيبه بكل المساهمات المجتمعية وفي مقدمتها الهلال الأحمر واليونيسيف لرفع مستوى المدارس من خلال أوجه الدعم المختلفة من أدوات مدرسية وتدريب للمعلمين وآخرها توزيع المطهرات وأدوات التعقيم، وقدم مدير الإدارة الشكر لتعاون الهلال الأحمر المصرى واليونيسف وحرصهما على تزويد المدارس بمواد النظافة والتطهير والتعقيم في مواجهة كورونا .

ومن جانبه قال الدكتور مهدي سالم مدير التعليم الابتدائي، إنه تم توزيع المطهرات ومواد التعقيم على عدد 15 مدرسة، حيث تم تسليم مواد التطهير والتعقيم إلى لجنة بكل مدرسة تضم مدير المدرسة وعضو، مشيرا إلى أن عدد المدارس المستهدفة يبلغ 45 مدرسة، وجاري استكمال التوزيع على باقي المدارس .