شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي : ننشئ محطات المياه طبقًا لمعايير عالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي تم إنشاء محطات مياه في مكانين في المحسمة في سيناء وتم افتتاحها منذ 8 شهور أو 7 شهور وهي على مساحة مليون متر والمحطة اللثانية من المفترض أن يتم افتتاحها في شهر يوليو وهي 5.6 متر، لتوظيف مياه كنت أيضًا مياه صرف زراعيوصناعي وصحي.

أضاف السيسي خلال افتتاح المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، «ننشئ محطات المياه طبقًا لمعايير عالمية، فهذه المياه يتم معالجتها لتصبح مثل مياه الشرب، ونظرًا لصعوبة إعادتها إلى مسارها الأصلي من المنخفض للمرتفع، يتم استغلالها من خلال إدخالها على الأراضي الموجودة في سيناء وبذلك نكون قد حققنا عدة أهداف في وقت واحد.

وأشار إلى أن هذه الأهداف هي تنمية سيناء وملئ الفراغ الموجود بها، وتوسيع الرقعة الزراعية ووالاستفادة من المياه وتوفير فرص عمل للناس.