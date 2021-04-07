شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين في القاهرة: نقل المومياوات حدث لا مثيل له وأظهر عراقة الحضارة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف سفير الصين في القاهرة لياو ليتشيانج، موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بأنه حدث لا مثيل له حيث أظهر مدى عراقة الحضارة المصرية، وتم بشكل ناجح في منظر مهيب عبر شوارع القاهرة، كما عبر عن انبهاره بتلك الفعالية، التي شاهدها العالم.

وأضاف السفير في مؤتمر صحفي افتراضيا من مقر السفارة بالقاهرة، إن بلاده تعاونت مع مصر في مجال الآثار عن طريق مشاركة بعض الخبراء الصينيين في بعض المواقع بمحافظة الأقصر، مؤكدا أن بكين تسعى للتعاون مع القاهرة في هذا المجال من خلال الكليات المختلفة لتعزيز التعاون من أجل تحقيق النتائج الملموسة.

وأشار إلى أنه تابع التغريدات والتعليقات من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث اعتبر أن الحدث يعكس مدى حرص المصريين على حضارتهم الفريدة ومدى فخرهم بها.

وحول مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، قال السفير إنه يحترم توجيهات الحكومة المصرية بمنع التجمعات في الاماكن المغلقة.

وأشار إلى أن التجارة بين الصين والدول العربية 240 بليون دولار أمريكى، مشيدا بنجاح زيارة مستشار الدولة وزير الخارجية الصينى وانج يى إلى الشرق الاوسط، التي استمرت أسبوعًا في السعودية والإمارات والبحرين وعمان وتركيا وإيران.