شكرا لقرائتكم خبر عن تضم 7 كليات .. رئيس جامعة عين شمس: إنشاء جامعة أهلية على مساحة 40 فدانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، مؤتمرها السنوى التاسع هذا العام بعنوان «جامعات الجيل الرابع بين الواقع والطموحات» في عام مليء بالأحداث والتحديات في ظل مواجهة جائحة كورونا، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

وقال رئيس جامعة عين شمس، إن جامعات العالم مرت بمراحل تطوير وابتكار مستمر على مدار الأعوام السابقة، وأصبح التنافس المحلى والاقليمى والدولى واقع نعيشه جميعا في مناخ صحى يصب في مصلحة المنتج الأساسى للجامعات، وهو جودة خريج الجامعة وجاهزيته لمتغيرات سوق العمل غير المسبوقة، في إطار ثورة صناعية رابعة وثورة معلوماتية لا تسمح بفرصة ولا تترك مكان إلا للمتميزين والنابغين وأصحاب الابتكارات والرؤى المستقبلية.

وأضاف المتيني، أنه من هذا المنطلق حرصت الجامعة على جعل فاعلية هذا العام أكثر تميزا وأشمل حضورا، بالتعاون الوثيق مع كافة الجامعات والهيئات والمراكز التعليمية والبحثية في مصر والمنطقة والعالم أجمع، مشيرا إلى أن مؤتمر الجامعة في نسخته التاسعة يشتمل على جلسات في مختلف قطاعات الجامعة، فهناك ٤ جلسات بقطاع العلوم الأساسية، تناقش التحول الرقمى، والتغير المناخى، وتحديات الحفاظ على البيئة، والأمن الغذائي، والتنوع البيولوجى العالمى الجديد في تطعيمات كوفيد-19 واستخدام النانوتكنولوجى في جميع التخصصات.

كما يضم القطاع الهندسي وعلوم التكنولوجيا ٤ جلسات تناقش الذكاء الاصطناعى والأنظمة البيئية، الجامعات الخضراء، ومراكز التميز للطاقة والمياه، والقطاع الطبى الذي يناقش في ٥ جلسات انماط الرعاية الصحية المستقبلية، ومستقبل تطور التعليم الطبى، الطب الدقيق والشخصى (الجينى) في أفريقيا، والتنمر وتواصل القطاع الصحى بجامعة عين شمس مع المجتمع، هذا بالاضافة لعدد من ورش العمل؛ بالاضافة إلى قطاع العلوم الأنسانية، الاجتماعية والتربوية، حيث يناقش خلال ٤ جلسات جامعات الجيل الرابع بين الفرص والتهديدات، والبحث العلمى في جامعات الجيل الرابع، والتنمية المستدامة، وإدارة الأعمال.

وأوضح أن المؤتمر يستضيف هذا العام عددا من الضيوف المتحدثين المرموقين من الولايات المتحده الأمريكية، إسبانيا، إيطاليا وجنوب أفريقيا، بالاضافة إلى جلسة هامة لقطاع العلاقات الدولية الذي يستعرض فيها نشاط الجامعة لبعض الشراكات الناجحة التي قامت بها الجامعة مع عرض الهيئات المانحة للمشروعات البحثية بمشاركة الطلاب الوافدين وأعضاء هيئة التدريس المبعوثين إلى الخارج.

وأشار إلى دور الجامعة في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، حيث يقام معرض للابتكار على هامش المؤتمر تحت إشراف مركز الابتكار وريادة الأعمال بمشاركة كليات الصيدلة، التمريض، العلوم، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الزراعة، البنات، الألسن والتربية النوعية؛ الآداب (اعلام)، وكذلك تواجد طلاب مرحلة البكالوريوس الذين قدموا نموذج محاكاة لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ولقاء مع مختلف الجامعات لمناقشة كيفية تحول الجامعة إلى جامعة من الجيل الرابع.

وعن المشروعات المستقبلية أشار الدكتور محمود المتيني، أن جامعة عين شمس تقوم بعدة توسعات حيث يجري العمل على إنشاء فرع طموح لها في مدينة العبور على مساحة 150 فدان، والذى يتضمن عددا كبيرا من البرامج البينية تبلغ 50 برنامجا، بالاضافة إلى واحة للعلوم والابتكار على مساحة 30 فدان، والتي تعد الأكبر بين الجامعات المصرية، وذلك لمواكبة متطلبات سوق العمل، بالاضافة لكلية الطب فرع العبور على مساحة 15 فدان.

كما تستعد الجامعة أيضا لإنشاء جامعة أهلية على مساحة 40 فدان في منطقة التجمع الخامس، ومن المقرر أن تضم ٧ كليات هي الحقوق، الأثار، التجارة، الفنون التطبيقية، الشؤون والأعمال الدولية، الإعلام والهندسة.

المؤتمر السنوي لجامعة عين شمس بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين

المؤتمر السنوي لجامعة عين شمس بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين