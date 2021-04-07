شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لإثيوبيا عن مياه النيل: «اللي عمله ربنا مش هيغيره البشر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن قوة الدولة ليست قوة عسكرية فقط ولكنها قدرات متكاملة تسمى قوة الدولة الشاملة موضحًا أن مشروعات محطات المياه تساهم في توفير فرص عمل كما تحقق عملية الاستفادة من المياه الموجودة بدلًا من إهدارها.

وأضاف السيسي خلال افتتاح المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية: «أنا لمست خلال السنين السابقة، إن أشقائنا في إثيوبيا عندهم شكل من أشكال عدم الراحة بأن الميه ديه بتروح مصر.. طب ليه ودة موضوع بإيد ربنا وهو إلى عمله، إلى عمله ربنا مش هيغيره البشر».

ويعد المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكي، صرح تكنولوجي عملاق فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.