شكرا لقرائتكم خبر عن المرور على الحقول الإرشادية لمحصول القمح في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أنه تم المرور على الحقول الإرشادية لمحصول القمح مع بدء فترة الحصاد، من جانب الفريق العلمى للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمحطة البحوث الزراعية، وعدد من المهندسين والمشرفين الزراعيين التابعين لإدارة الإرشاد الزراعى.

وقال إن الفريق العلمى شهد يوم حصاد بأحد الحقول الإرشادية بمنطقة قرى الشركة، حيث يضم الحقل محصول القمح صنف جيزة ١١ احدى الاصناف الجديدة الجيدة.

من جانبها، قالت الدكتورة حنان طيب، رئيس الفريق العلمى للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بالوادى الجديد، ان أعمال الحصاد مستمرة خلال تلك الفترة بمشاركة العديد من المزارعين في أيام الحصاد، ويعتبر يوم الحصاد هو يوم قطف الثمار لجهود المزارعين والمرشدين والباحثين بعد بذل الجهد والعرق في زراعة ورعاية محصول القمح خلال موسم نمو يقدر بحوالى خمسة أشهر.

الحقول الارشادية للقمح فى الوادى الجديد

الحقول الارشادية للقمح فى الوادى الجديد

وأضافت أنه يتم في يوم الحصاد سحب العينات لتقدير محصول الحقول الإرشادية وبعض الحقول المجاورة في حضور العديد من المزارعين للمقارنة بين حزمة التوصيات الفنية في الحقول الإرشادية والمعاملات الزراعية في حقول الجوار وإنعكاس ذلك على محصول الحبوب وأهمية زراعة الأصناف الحديثة للحصول على انتاجية من محصول القمح.