شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل أعمال التوعية بفيروس كورونا والأمراض المعدية بمدارس شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الصحة بشمال سيناء، ممثلة في إدارة التثقيف والاعلام الصحى، توعيتها بكورونا والأمراض المعدية، والتأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالمدارس، للوقاية منها ومواجهة كورونا.

وقام فريق الإعلام والتثقيف الصحي بالإداره الصحية بالعريش بعمل ندوة تثقيفية لتلاميذ مدرسة العاشر من رمضان الابتدائية بالعريش، وذلك ضمن سلسلة ندوات التوعية التي يقوم بها فريق التثقيف والإعلام الصحى بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وتوجيهات الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى والدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحى، واشراف الدكتورة ريهام الغزال مديرة التثقيف والاعلام الصحى بإدارة العريش الصحية .

وأكد عبدالغفار شعلان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بإدارة العريش، على طرق التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا، ومنها: تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين، المحافظة على النظافة الشخصية.. مع الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات، تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين أو مشاركة أدواتهم الشخصية، المداومة على غسيل اليدين بالماء والصابون وخصوصا بعد السعال أو العطس، استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة المهملات ثم غسيل اليدين جيدا .

كما تناول أيضا أهمية تجنب الأمراض المعدية عن طريق التهوية الجيدة والتغذية السليمة وممارسة الرياضة والاعتدال في الممارسات الحياتية والراحة وعلاقتهم بالمناعه، مشيرا إلى أهمية المعرفة الوقائية للحد من العدوى بفيروس كورونا المستجد وأخذ قسط كاف من الراحة.

ومن جانبه، أشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة إلى أن اللقاءات والندوات مستمرة في المدارس على مستوى المحافظة طبقا لبروتوكول التعاون مع مديرية التربية والتعليم بتكثيف التوعية في المنشآت التعليمية.. مؤكدا على تناول المنهج الصحى اليومى ودوره في تعزيز الصحة.. إلى جانب أهم طرق الوقاية واتخاذ الاجراءات الاحترازية، والتحذير من الأمراض المعدية والوقاية منها، والتحذير من انتقال العدوى حرصا على صحة الطلاب وجميع العاملين.