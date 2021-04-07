شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي : سيتم إنشاء المشاريع لتعظيم الاستفادة من المياه مهما كانت تكلفتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه سيتم استغلال كل فرصة موجودة لدينا في تعظيم الاستفادة من المياه، وسيتم إنشاء المشاريع الخاصة بها مهما كانت تكلفتها.

أضاف السيسي خلال افتتاح لمجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، «وسأعلن عن رقم خاص بالمياه فقط في هذه الجزئية مشيرًا إلى محطة الحمام، سننشأ 15 محطة رفع مياه لأخذ المياه من منسوب منخفض إلى منسوب مرتفع بهذه المحطة، لأنه كما أشرت كانت المياه تخرج من أسوان إلى الدلتا بالانحدار الطبيعي للأرض، مضيفًا فاحنا مبندفعش حاجة».

وأوضح: «إذا أردت الاستفادة من هذه المياه أرميها في البحر ولا أستفيد منها في أماكن ثانية».

ويعد المجمع صرح تكنولوجي عملاق فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.