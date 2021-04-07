شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تطلق الدليل الإرشادي في مواجهة مستجدات فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة العدل، الأربعاء، الدليل الإرشادي، بشأن الإجراءات المتخذة للوقاية والتعايش مع فيروس كورونا داخل مقار العمل، في إطار جهودها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وفقًا للمعايير الدولية وتعليمات مجلس الوزراء، حتى يتمكن العاملون من مباشرة أعمالهم في ظروف آمنة، والحد من مخاطر بيئة العمل.

تضمن الدليل مفاهيمًا ومعلومات عن فيروس كورونا، وما هي أعراض المرض، واحتمالات الإصابة به، وكيفية انتشاره، وكم من الوقت يظل الفيروس حيًا على الأسطح.

كما تضمن التدابير التي يتخذها المترددين على وزارة العدل والمحاكم والجهات التابعة لها، وكذلك الإجراءات والتدابير الوقائية داخل مقار العمل، واستعدادات إدارات الوزارة للعودة إلى العمل.

وزارة العدل تطلق الدليل الإرشادي في مواجهة مستجدات فيروس كورونا by Ashraf Ghith on Scribd