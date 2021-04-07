شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يشهد افتتاح الدورة 53 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية افتتاح الدورة الثالثة والخمسون الإفتراضية «أونلاين» للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية ‏باستضافة والتى تقام بجامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية على مدار يومان الأربعاء والخميس ٧ إلى ٨ من إبريل الجاري.

وتناولت الجلسات عرض تقارير الأمانة العامة للاتحاد حول المصادقة على محضر الدورة الثانية والخمسين للمؤتمر العام لإتحاد الجامعات العربية والتي عقدت بدعوة من جامعة حلوان في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في مارس ٢٠١٩، ومتابعة تنفيذ قراراتها.

كما تم خلال الجلسة مناقشة عرض تقديمى عن مشروع التصنيف العربى للجامعات ومشروع توثيق الشهادات الجامعية وحمايتها، وعرض تقديمى عن منصة الدوريات، وعرض عن الشبكة العربية الأوروبية لتدريب القيادات الجامعية، بالإضافة إلى مناقشة عمل اتفاقية بين الاتحاد وشركات كورسيرا في الشرق الأوسط.