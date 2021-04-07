شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «بلاش نصل لمرحلة إنك تمس نقطة مياه من مصر..الخيارات كلها مفتوحة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «بقول للأشقاء في إثيوبيا بلاش إننا نصل إلى مرحلة إنك تمس نقط ميه من مصر، لأن الخيارات كلها مفتوحة، تعاوننا أفضل، نبني مع بعض أفضل من إننا نختلف ونتصارع».

وأضاف السيسي خلال افتتاح المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية: «أنا لمست خلال السنين السابقة، إن أشقائنا في إثيوبيا عندهم شكل من الأشكال بعدم الراحة بأن الميه ديه بتروح مصر.. طب ليه ودة موضوع بإيد ربنا وهو إلى عمله، إلى عمله ربنا مش هيغيره البشر«.

ويعد المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكي، صرح تكنولوجي عملاق فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.