شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض يصل إلى 25%.. محافظ البحيرة يفتتح معرض أهلاً رمضان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية فى مدينة كفر الدوار، والمقام أمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، وذلك بمناسبة الإستعداد لإستقبال شهر رمضان المبارك لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

ونظمت الغرفة التجارية بالبحيرة برئاسة فتحي مرسي معرض أهلاً رمضان فى كفر الدوار ومعرض آخر فى دمنهور بالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطري والوحدتين المحليتين لمركزي دمنهور وكفر الدوار.

وأكد محافظ البحيرة على حرص محافظة البحيرة على التوسع في عملية فتح المعارض والمنافذ فى شهر رمضان لبيع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء واستغلال بعض التجار .

وأوضح المحاسب فتحي مرسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة أن المعرض الذي يستمر طوال شهر رمضان يضم عددا ١٣ من كبرى الشركات والسلاسل التجارية لتوفير كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الغذائية الأساسية والرمضانية واللحوم بالأسعار التنافسية والتى تنخفض عن مثيلاتها فى الأسواق بنسب تتراوح بين ٢٠ إلى ٢٥ ٪ .

وتفقد محافظ البحيرة أجنحة المعرض الذى يتضمن مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والرمضانية وكذلك المنظفات واللحوم البلدية والحمراء وأقسام المجمدات من الخضر واللحوم والدواجن والأسماك.

وأشاد «المحافظ» بوجودة المعروضات من السلع الغذائية وتنافسية الأسعار للتخفيف عن المواطنين، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافه الإجراءات الإحترازية والوقائية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير بصفة دائمة، وتنظيم دخول المواطنين إلي المعرض حرصًا على التباعد الإجتماعي.

وقال محافظ البحيرة إن معرض أهلاً رمضان فى كفر الدوار هو المعرض الثاني الذى افتتاحه خلال أسبوع بعد افتتاح المعرض الأول فى مدينة دمنهور بهدف لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وللقضاء على احتكار بعض التجار للسلع ولمنع غلاء الأسعار والتوسع فى فتح المنافذ فى جميع المراكز والمدن.

ووجه «آمنة» بضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بصفة دائمة وبشكل يومي لمواجهة الإقبال من جمهور المستهلكين ومتابعة جودة السلع المعروة للتأكد من صلاحيتها.

تخفيض يصل إلي 25%.. محافظ البحيرة يفتتح معرض أهلاً رمضان فى كفر الدوار

تخفيض يصل إلي 25%.. محافظ البحيرة يفتتح معرض أهلاً رمضان فى كفر الدوار

تخفيض يصل إلي 25%.. محافظ البحيرة يفتتح معرض أهلاً رمضان فى كفر الدوار

تخفيض يصل إلي 25%.. محافظ البحيرة يفتتح معرض أهلاً رمضان فى كفر الدوار

تخفيض يصل إلي 25%.. محافظ البحيرة يفتتح معرض أهلاً رمضان فى كفر الدوار

تخفيض يصل إلي 25%.. محافظ البحيرة يفتتح معرض أهلاً رمضان فى كفر الدوار

تخفيض يصل إلي 25%.. محافظ البحيرة يفتتح معرض أهلاً رمضان فى كفر الدوار

تخفيض يصل إلي 25%.. محافظ البحيرة يفتتح معرض أهلاً رمضان فى كفر الدوار

تخفيض يصل إلي 25%.. محافظ البحيرة يفتتح معرض أهلاً رمضان فى كفر الدوار

تخفيض يصل إلي 25%.. محافظ البحيرة يفتتح معرض أهلاً رمضان فى كفر الدوار

تخفيض يصل إلي 25%.. محافظ البحيرة يفتتح معرض أهلاً رمضان فى كفر الدوار

تخفيض يصل إلي 25%.. محافظ البحيرة يفتتح معرض أهلاً رمضان فى كفر الدوار

تخفيض يصل إلي 25%.. محافظ البحيرة يفتتح معرض أهلاً رمضان فى كفر الدوار

تخفيض يصل إلي 25%.. محافظ البحيرة يفتتح معرض أهلاً رمضان فى كفر الدوار

تخفيض يصل إلي 25%.. محافظ البحيرة يفتتح معرض أهلاً رمضان فى كفر الدوار