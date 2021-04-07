شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام
- البطاطس 4.25 جنيه .
- البصل الأبيض 4.25 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 6.5جنيه
- الكوسة بـ 9.5 جنيه.
- الجزر بـ5 جنيهات.
- الخيار بـ 10 جنيهات.
- الجوافة بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.
- الفلفل الألوان 26 جنيها.
- الليمون بـ21 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 13جنيها.
- التفاح السكرى بـ26 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 8.5 جنيه.
- اليوسفى بـ9 جنيهات.
- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ 26جنيها.
- البسلة بـ 8 جنيهات.
- البرتقال بسرة بـ9.5 جنيه.
- البرتقال البلدى بـ4.5 جنيه.