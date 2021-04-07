انطلاق أعمال الدورة الـ19 لمجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الثمانى بمشاركة مصر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الـ19 لمجلس وزراء الخارجية بمجموعة الدول الثمانى الإسلامية بمشاركة مصر، للإعداد للقمة العاشرة لرؤساء دول المجموعة والتى تنعقد غدًا الخميس افتراضيًا.

ورحب وزير خارجية بنجلاديش أبو الكلام عبد المؤمن، فى الكلمة الافتتاحية للاجتماع الذى تنظمه بنجلاديش، بالوزراء المشاركين.. مشيرا إلى أن بلاده كانت تتمنى استضافتهم على أرضها ولكن الظروف التي فرضتها جائحة كورونا على العالم حالت دون ذلك.

وأكد أن الدول الثمانى فى حاجة للتعاون أكثر من أى وقت مضى من أجل مواجهة تداعيات كورنا لاسيما على الصعيد الاقتصادى.. مستعرضا حزمة الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها بلاده لمواجهة التداعيات السلبية للجائحة على مواطنيها.

ودعا وزير الخارجية البنغالى إلى خلق سوق رقمية بين الدول الأعضاء بالمجموعة.

وشدد على أن بنجلاديش عازمة على إطلاق كل المبادرات اللازمة من أجل تعزيز التعاون بين دول المجموعة.. مؤكدا أهمية عقد اجتماعات متواصلة بين المسئولين والوزراء بالمجموعة في مختلف المجالات ومن بينها التكنولوجيا والاتصالات والسياحة.

يذكر أن المجموعة التى تأسست عام 1997 تضم كلا من مصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وتركيا وبنجلاديش.

