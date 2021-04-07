شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حرارة الجو وأتربة واضطراب الملاحة.. خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر
- يوم الأربعاء 7 أبريل :
أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية
- يوم الخميس 8 أبريل :
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد .
- يوم الجمعة 9 أبريل :
اعتبارا من الجمعة 9 أبريل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4 : 6 ) درجة ليسود طقس لطيف شمالا حتى القاهرة معتدل جنوبا نهارا بارد ليلا .
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية و الوجه البحري و القاهرة و جنوب البلاد .
اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 60 لـ 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج 3 لـ 4 أمتار
- يوم السبت 10 أبريل :
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد .
يوم الأحد 11 أبريل :
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية جنوب سيناء وشمال الصعيد .
يوم الإثنين 12 أبريل :
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة واضطراب الملاحة البحرية.