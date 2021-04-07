شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة: الموكب الملكى لنقل المومياوات "حدث فريد ليس له مثيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج على نقل مصر لـ22 من المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بشكل ناجح في موكب مهيب عبر شوارع القاهرة، معتبرا أن الفعالية "ليس لها مثيل"، حيث أظهرت مدى عراقة الحضارة المصرية .

وأضاف في مؤتمر صحفى عقد صباح اليوم عبر الانترنت، أنه تابع التغريدات والتعليقات من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث اعتبر أن الحدث يعكس مدى حرص المصريين على حضارتهم الفريدة ومدى فخرهم بها.

وقال إنه في السنوات الأخيرة تعاونت مصر والصين في مجال الآثار، وشارك خبراء صينيون في عمليات بمواقع أثرية في الأقصر، مشيرا إلى سعى الصين للتعاون مع المصريين في هذا المجال من خلال الكليات المختلفة. وقال إن الجانب الصينى يحرص على تعزيز التعاون من أجل تحقيق النتائج الملموسة.