شكرا لقرائتكم خبر عن 184 ألف مواطن حصلوا على خدمة مجانية من القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ184 ألفاً و797 مواطناً من خلال 156 قافلة طبية مجانية بالجمهورية خلال شهر مارس الماضى بالتزامن مع احتفالات العالم باليوم العالمى للصحة.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 27 ألفاً و643 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 39 ألفاً و666 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافته إلى أنه تم تحويل 2801 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بوزارة الصحة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 12 ألفاً و259 مواطناً بمحافظة أسوان، و15 ألفاً و937 مواطناً بأسيوط، و11 ألفاً و910 مواطناً بالإسكندرية، و5آلاف و86 مواطناً بالإسماعيلية، و1812 مواطناً بالأقصر، و1889 مواطناً بالبحر الأحمر، و12 ألفاً و32 مواطن بالبحيرة، و13 ألفاً و170 مواطن بالجيزة، و9 آلاف و134 مواطناً بالدقهلية، و1574 مواطناً بالسويس، و5 آلاف و544 مواطناً بالشرقية، و 4 آلاف و118 مواطناً بالغربية، و5 آلاف و546 مواطناً بالفيوم، و7 آلاف و740 مواطناً بالقاهرة.

وأضافت الصادق أنه تم تقديم الخدمة الطبية لــ 9 آلاف و812 مواطن بمحافظة القليوبية، و7 الاف و265 مواطناً بالمنوفية، و15 ألفاً و313 مواطناً بالمنيا، و4 آلاف و151 مواطن بالوادي الجديد، و8 الاف و912 مواطن ببني سويف، و1935 مواطناً بجنوب سيناء، و8 آلاف و685 مواطناً بدمياط، و5 آلاف و326 مواطناً بسوهاج، و6 آلاف و894 مواطناً بقنا، و5 آلاف و907 مواطناً بكفر الشيخ، و2846 مواطناً بمطروح.