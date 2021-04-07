شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح مسجد النور بالمنصورية ضمن احتفالات العيد القومى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محافظة الجيزة عيدها القومي الجمعة المقبلة، ويفتتح مسجد النور بقرية المنصورية بمدينة أوسيم بمحافظة الجيزة.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، إن ذلك يأتى ضمن خطة الوزارة لافتتاح 102 مسجدًا جديدًا ، منها (89) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا و (13) مسجدًا صيانة وترميمًا ، منها (5) مساجد إحلالًا وتجديدًا بمحافظة الجيزة ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه بمحافظة الجيزة من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (61) مسجدًا ، منها (48) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا ، و(13) مسجدًا صيانة وترميمًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن المساجد التي سيتم افتتاحها يوم الجمعة بمحافظة الجيزة هي :

1.النور – قرية المنصورية- أوسيم

2.أحباب رسول الله – الشوبك الشرقي – الصف

3.الرحمن – منشأة كاسب – البدرشين

4.أبو عبيدة- كفر غطاطي – كرداسة

5.الحمد والرجاء- منطقة مدكور الهرم

وأوضحت وزارة الأوقاف أن إجمالي ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه بلغ (1307) مساجد، منها (1219) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا و(88) مسجدًا صيانة وترميمًا.