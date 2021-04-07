وزير المالية عن مجمع الإصدارات المؤمنة: يوفر للدولة 6 مليارات طابع بريدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال محمد معيط وزير المالية، إن هناك تعاونا كبيرا بين مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية والوزارة، من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة، والتكامل الكامل بين كافة الجهات المعنية مثل مصلحة الجمارك والضرائب والتأمين الصحى الشامل، وغيرها، فضلا عن تقليل الفاقد من إيرادات الخزانة العامة للدولة، والحفاظ على حقوق الدولة، وتيسر عملية تتبع المنتجات فيما يتعلق بالضرائب والجمارك.

وأضاف معيط، خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء: هناك تعاون كبير بين المجمع الجديد ومصلحة الضرائب، لافتا إلى أن الدولة كانت تستورد ما بين 5.5 إلى 6 مليارات من الطابع الضريبي "البندرول"، للحد من التهرب الضريبي بتكلفة 430 مليون جنيه يتم تحويلهم إلى عملة صعبة، وذلك في إطار وضع آليات محكمة لحصر حجم الإنتاج، وصولا إلى تحقيق منظومة متكاملة للتتبع.

وتابع: "الدولة كانت تستورد هذا الطابع الضريبي من أوروبا، وبالتالي تم إنتاج هذا الطابع من قبل المجمع بالعملة المحلية في إطار التعاون بين الضرائب والمجمع الجديد، وجار توفير 6 مليارات طابع ضريبي لمصلحة الضرائب، وبالتالي نوفر العملة الصعبة لأن التعاقد بالعملة العادية.