ضبط شخص اشترك مع موظف بالصحة في تزوير شهادات صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، وبحوزته (23 شهادة صحية منسوب صدورها لعدد من مكاتب الصحة المختلفة "مزورين").

بمواجهة المتهم اعترف بقيامه بتزوير المضبوطات بالاشتراك مع (أحد الأشخاص "يعمل بأحد مكاتب الصحة بالقليوبية"-جاري تقنين الإجراءات لضبطه)؛ لترويجها على عملائهما الراغبين في الحصول على شهادات صحية تفيد بخلوهم من الأمراض "خلافاً للحقيقة" نظير تحصلهما على مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.