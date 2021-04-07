ضبط شخصين بحوزتهما أقراص مخدرة وحشيش في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم من ضبط (شخصين -مقيمين بمحافظة أسيوط)، حال استقلالهما سيارة نقل وبحوزتهما (كمية من الأقراص المخدرة – كمية من مخدر الحشيش -مبلغ مالي- هاتفي محمول).

بمواجهة المتهمان، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع باستخدام السيارة المضبوطة، وهاتفي المحمول للتواصل مع عملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المروريات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.