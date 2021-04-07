المشدد 5 سنوات لسائق بتهمة حيازة سلاح ناري في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد ورمضان يونس:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائق "توك توك" بالسجن المشدد 5 سنوات، لحيازته سلاح ناري بقصد التشاجر في السلام.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "مجدي. ا" وشهرته "جدو" ضُبط بحوزته سلاح ناري غير مُصرّح به قانونًا، بقصد التشاجر مع آخرين بدائرة قسم السلام.

وأفادت معلومات سرية لقسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة، قيام "سائق توك توك" بحوزته سلاح ناري يستخدمه في ترويع المواطنين والمشاجرات مع المارة.

وبتقنين الإجراءات اللازمة تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من إلقاء القبض على المتهم.