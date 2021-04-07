في 24 ساعة.. ضبط 171 سلاح ناري و232 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (171 قطعة سلاح ناري، بحوزة 142 متهمًا).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفذت الحملات 80130 حكم قضائي متنوع، بإجمالي 6357 محكوم عليهم.

كما نجحت الحملات في ضبط 232 قضية مخدرات، بإجمالي 256 متهمًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.