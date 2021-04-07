رعونة انفرط معها عقد أسرة.. القبض على سائق دهس زوجين أمام مساكن دهشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في تحرك سريع من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ألقت قوات الشرطة القبض عل سائق سيارة تسبب في وفاة زوجين بعدما صدمهما بسيارته بطريق الفيوم، مساء أمس الثلاثاء.

تلقى العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود حالتي وفاة ونجاة طفلة.

وتبين بالفحص تحت إشراف العقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر، مصرع "رضا.م" 38 سنة، وزوجته "عزيزة.م" صدمتهما سيارة أمام مساكن دهشور.

عقب تقنين الإجراءات وسماع أقوال شهود عيان، أمكن تحديد السائق وضبطه، واقتياده إلى القسم. وبرر السائق الحادث "مخدتش بالي.. نصيبهم كده".

تم إيداع الجثتين في مشرحة مستشفى 6 أكتوبر، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.