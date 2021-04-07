شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب الشعبي طارق عبدالحليم يدخل مجال التمثيل بدور «محامي» في مسلسل «ولاد ناس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد نجاحه في تقديم الأغنية الشعبية «الراقية» طوال السنوات الماضية اتجه مؤخرًا المطرب الشعبى طارق عبدالحليم نحو التمثيل حيث يشارك في المسلسل التليفزيوني «ولاد ناس» الذي تقدمه المنتجة منى قطب استمرارًا لنموذج الدراما الاجتماعية الهادفة التي قدمتها من قبل في المسلسل «أبو العروسة» الذي حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه على قناة دى إم سي.

طارق عبدالحليم يقوم في المسلسل بدور «محامى» غير منضبط ويجيد إدارة القضايا البعيدة كل البعد عن اخلاقيات مهمة المحاماه الشريفة وذلك من أجل تحقيق أهدافة غير المشروعة والتى يعتمد خلالها على الثغرات القانونية.

طارق عبدالحليم قارب على تصوير نصف مشاهده في المسلسل حيث التحق لمدة ٣ شهور في دورة تدريب حتى يتمكن من اتقان الشخصية شديدة التناقض وشديدة التعقيد

يذكر أن أخر أغنية قدمها طارق عبدالحليم كانت في سياق درامي ضمن أحداث مسلسل أبوالعروسة وهي أغنية «الرحمة حلوة» التي كانت أول تعاون له مع الشاعر نادر عبدالله والملحن والموزع خالد عز.

يذكر أن مسلسل «ولاد ناس» يجري تصويره حاليا ليتم عرضه خلال سباق دراما رمضان هذا العام وهو أحد الأعمال المتوقع أن تحظى بمشاهدة كبيرة، خاصة أنه يعتمد على قضية شائكة تشغل بال كل أسرة مصرية وهى قضية التعليم، وكيف يمكن أن يتم تطوير التعليم ومراعاة الأبناء، ولذلك يأخذ مسلسل «ولاد ناس» حيزًا من الاهتمام، خاصة أن مخرجه هاني كمال ومؤلفه أيضًا كان صاحب رائعة مسلسل «أبوالعروسة».

ويعتمد المسلسل على البطولة الجماعية، حيث يشارك فيه عدد كبير من النجوم، ولعل من أبرزهم رانيا فريد شوقى وصبرى فواز وأحمد وفيق وبيومى فؤاد ومحمد عز ومحمود حجازى وناصر سيف صفاء الطوخى ووفاء صادق.

المطرب طارق عبدالحليم

المطرب طارق عبدالحليم

المطرب طارق عبدالحليم

المطرب طارق عبدالحليم