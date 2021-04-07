شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 80% من مشروع تطوير «درب السندادية» في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محسن مغربي، مدير عام الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ نسبة 80 % من مشروع تطوير درب السندادية بمدينة الخارجة ضمن خطة إزالة العشوائيات في منطقة الخارجة القديمة الشعبية.

وأوضح «مغربي» أنه تجري متابعة أعمال التطوير بشكل يومي من قبل المديرية بالتنسيق مع إدارة مرور الخارجة بمحيط درب السندادية لتنظيم الحركة المرورية على 3 محاور في الشارع المنوط به العمل، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا بمتابعة العمل بتطوير العشوائيات والعمل على إزالتها، حفاظًا على سلامة المواطنين، وتحقيق سيولة المرور، فيما تجري أعمال رفع المخلفات والأتربة لإعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع، حيث تم رفع التراكمات والأتربة في درب السندادية ورفع المخلفات.