شكرا لقرائتكم خبر عن بنها تحصد 11 ميدالية في بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حققت جامعة بنها، ١١ مركزا متقدما في بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى، والتي أقيمت بالمركز الأولمبي في المعادي. قال الدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن جامعة بنها حصدت 11 ميدالية (3 ذهبية و6 فضية و2 برونزية) في مختلف الألعاب الرياضية على مستوى البطولة، التي أقيمت في الفترة من 4 – 5 أبريل الجارى.



وأشاد الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة بنها، بما حققه طلاب الجامعة من نتائج ونجاحات خلال فعاليات بطولة العاب القوى التي شارك فيها عدد كبير من الجامعات المصرية.



وهنأ الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، طلاب الجامعة الفائزين في البطولة، وهم شهاب عبدالعزيز كلية التربية الرياضية حصل على ذهبية القرص، وعبدالرحمن إسماعيل كلية الآداب حصل على ميدالية ذهبية ٢٠٠م وميدالية فضية ٤٠٠م، وحسين محمد صقر ميدالية ذهبية ١٠٠م مكفوفين، ويوسف محمد تربية رياضية ميدالية فضية وثب طويل، ومصطفى إسماعيل عبدالبديع فضية ١٠٠م أرجل معاقة، وإبراهيم محمد إبراهيم كلية الآداب فضية ١٠٠م قصار قامة، ومحمد سمير فهمى كلية الآداب 2 فضية ١٠٠م مكفوفين، وعمرو سامح كلية الآداب برونزية وثب طويل وميدالية برونزية تتابع.



من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، على اهتمام الجامعة بالمشاركة الإيجابية في البطولات، والتواصل الفعّال بين كل الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن الجامعة لن تدخر جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم لأبنائها المتفوقين في مختلف المجالات.

جامعة بنها تحصد 11 ميدالية في بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى

جامعة بنها تحصد 11 ميدالية في بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى

جامعة بنها تحصد 11 ميدالية في بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى