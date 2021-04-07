شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق حملة تعقيم واسعة للمساجد من الأسمرات والإمام الحسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء، أكبر حملة نظافة وتعقيم لجميع المساجد على مستوى الجمهورية بدءًا من اليوم الأربعاء 7/ 4/ 2021، حتى نهاية الشهر، وستكون البداية بمساجد مدينة الأسمرات، حيث تقوم بذلك إحدى الشركات المتخصصة المتطوعة لخدمة بيوت الله، في حين تقوم شركة أخرى من الشركات المتخصصة المتطوعة لخدمة بيوت الله بتعقيم مسجد الإمام الحسين عقب صلاة الظهر،

وتواصل الوزارة والمديريات حملات النظافة والتعقيم على مستوى الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على تهيئة المساجد على مستوى الجمهورية استقبالا لشهر رمضان المعظم.