شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح المجمع الإسلامى الكبير بالواحات الداخلة غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بحضور عدد من محافظي الوادي الجديد السابقين أحدث وأهم صرح إسلامي بالواحات الداخلة المجمع الإسلامي الكبير (مسجد التواب الرحيم) بمحافظة الوادي الجديد، غدا الخميس، ويشكل تحفة معمارية، حيث تم عمل الرسومات المعمارية على أحدث طراز إسلامي ويشمل عدد 2 مئذنة.

يأتى ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى، وبتكلفة تزيد على 25 مليون جنيه .

وزير الأوقاف يفتتح غدا المجمع الإسلامى الكبير بالواحات الداخلة