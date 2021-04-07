شكرا لقرائتكم خبر عن «مجنونة يا طماطم».. ارتفاع اسعار الخضار في مصر اليوم الاربعاء 7 ابريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت اسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة في مصر اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021، وعلى رأسها الطماطم والبطاطس والكوسة والباميا والفلفل، والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا، مما تسبب في ارتفاعها للمستهلك بشكل كبير وذلك قبل أيام من شهر رمضان الكريم واتجاه المواطنين لتخزين احتياجتهم .

«المصري اليوم» تنشر اسعار اسعار الخضار بسعر الجملة في سوق العبور اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021، ويضاف على تلك الاسعار من 4 إلى 6 حنيه للكيلو في أسواق التجزئة ومحلات الخضار والفاكهة بمختلف المحافظات.

سعر الطماطم من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو

سعر البطاطس من 1.25: 2.75 جنيه للكيلو

سعر البصل من 2.5: 4.5 جنيه للكيلو

سعر الكوسة من 2: 6 جنيه للكيلو

سعر الجزر من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو

سعر الفاصوليا من 5: 7 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان بلدي من 2: 5 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان رومي من 2: 4.5 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان ابيض من 2: 5.5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل رومي بلدي من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل رومي صوب 5

سعر الفلفل حامى بلدي من 3.5: 6.6 جنيه للكيلو

سعر الفلفل حامى صوب 4 جنيه للكيلو

سعر الفلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى) من 10: 16 جنيه للكيلو

سعر الملوخية من 5: 7 جنيه للكيلو

سعر الخيار صوب من 2.5: 6 جنيه للكيلو

سعر الخيار بلدى من 2.5: 5 جنيه للكيلو

سعر الباميا من 30 إلى 35 جنيه للكيلو

سعر البسلة من 3: 6 جنيه للكيلو

سعر السبانخ من 3: 5 جنيه للكيلو

سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو

سعر الثوم من 5: 9 جنيه للكيلو

سعر البنحر من 2: 4 جنيه للكيلو

سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيه للكيلو

سعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيه للكيلو

سعر خس الكابوتشى 5 لواحدة

سعر الكرنب (الواحدة 3 كيلو) 3 جنيه للواحدة

سعر الكرنب الأحمر (الواحدة كيلو) 5 جنيه للواحدة

سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيه للواحدة

سعر البروكلى 5 جنيه للواحدة

سعر عيش الغراب ( الطبق 250 جم) 25 جنيه

سعر البرتقال ابو سرة من 4: 8 جنيه للكيلو

سعر البرتقال صيفى من 2: 4 جنيه للكيلو

سعر جريب فروت من 7: 10 جنيه للكيلو

سعر اليوسفى من 4: 7 جنيه للكيلو

سعر الليمون حلو من 5: 8 جنيه للكيلو

سعر الليمون بلدى 6: 16 جنيه للكيلو

سعر الليمون اضاليا 5 جنيه للكيلو

سعر العنب المستورد اصفر 20 جنيه للكيلو

سعر التفاح امريكى ايطالى من 17: 23 جنيه للكيلو

سعر التفاح جولدن من 13: 17 جنيه للكيلو

سعر التفاح سورى لبنانى من 12: 14 جنيه للكيلو

سعر البلح السيوى 20 جنيه للكيلو

سعر بلح ثلاجة 6 جنيه للكيلو

سعر بلح شامية من 5.5: 8.5 جنيه للكيلو

سعر بلح ابريمى من 4: 6 جنيه للكيلو

سعر بلح مركابى من 5 إلى 11 جنيه للكيلو

سعر البلح ابيض غزال من 6: 18 جنيه

سعر البلح الوردة من 8: 18 جنيه للكيلو

سعر البلح البرتموته من 8: 20 جنيه للكيلو

سعر البلح الاسوانى من 6: 14 جنيه للكيلو

سعر البلح السكوتى من 8: 20 جنيه للكيلو

سعر البلح الجنديلة من 8: 20 جنيه للكيلو

سعر البلح قرن الغزال من 20: 30 جنيه للكيلو

سعر الفراولة من 4: 7 جنيه للكيلو

سعر الرمان من 7: 11 جنيه للكيلو

سعر الجوافة من 4: 7 جنبه للكيلو

سعر الكنتالوب من 3: 5 جنيه للكيلو

سعر البطيخ 1 ( 8 :10 كيلو ) من 32: 40 جنيه للواحدة

سعر البطيخ2( 6 :8 كيلو ) من 21: 28 جنيه للواحدة

سعر البطيخ 3 ( 4 :6 كيلو ) من 12: 18 جنيه للواحدة

سعر الخوخ البلدى عرايشى من 6: 9 جنيه للكيلو

سعر الكيوى 26 جنيه للكيلو

سعر الافوكادو 30: 35 جنيه للكيلو

سعر الموز البلدى 5: 7 جنيه للكيلو

سعر الموز المستورد من 15 إلى 25 جنيه

سعر المانجو مستورد سودانى 30 جنيه للكيلو

سعر الأناناس 35 جنيه للكيلو

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