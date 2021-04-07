شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبيه يتابع تطوير كورنيش بنها ويوجه بتغيير البلدورات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الأربعاء، جولة بمنطقه «الفلل» بمدينة بنها، لمتابعة أعمال تطوير الكورنيش، يرافقه المهندس محمد اسماعيل مدير مديرية الطرق، وحماده وهدان نائب رئيس مدينه بنها، والمهندسين القائمين علي المشروع.

تابع المحافظ أعمال الرصف بطول كورنيش النيل، والتأكد من وضع بلوعات صرف الأمطار، ومراجعة جوده الأشجار، موجها باستكمال أعمال الرصف بالشوارع الجانبيه، كما لاحظ أخطاء في أعمال البلدورات، موجها بتغييرها فورا.

كما تابع أعمال رصف بلاط بشكل ديكوري أسفل كورنيش النيل، وأماكن وضع البلدورات، موجها بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء الإنشاءات أو التشجير والشكل الجمالي والحضاري، مشددا على سرعة الإنتهاء من أعمال خطوط الكهرباء، والتي يتم توزيعها على أعمدة الإنارة الديكورية.

وكلف المحافظ، بدفع الأعمال، والعمل على مدار 24 ساعة ليتم تسليم المشروع، مؤكدا ضرورة مراعاة زيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات والبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي.

كما وجه بالإسراع فى نسب التنفيذ مع المتابعة المستمرة، من خلال لجنة للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.