شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستقبل شهر رمضان بـ14 قرارا تصب في مصلحة المواطن (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذت الحكومة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي عدد قرارات استعدادا لاستقبال شهر رمضان خلال اجتماعاتها الأخيرة، في مقدمتها ضرورة توفير السلع الاستراتيجية والتموينية بأسعار منخفضة للمواطنين، وآخرى متعلقة بالتصدي لفيروس كورونا خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى قرارات آخرى خاصة بالإدارة العامة للمرور لمواجهة التكدس المروري في ساعات الذروة خلال شهر رمضان.

ما هي أهم القرارات قرارات الحكومة في اجتماعاتها الأخيرة للاستعداد لشهر رمضان؟

1- تشديد الرقابة وحملات الأمنية على الأسواق لضبط الأسعار والتصدي للغش التجاري.

2- التأكيد علي وزارة التموين توفير السلع الاستراتيجية بالمعارض والشوادر بأسعار مخُفضة طوال أيام شهر رمضان.

3- تشديد الرقابة علي الخبز خاصة في القري والنجوع.

4- الانتشار رجال المرور لمواجه التكدس المروري في ساعات الذروة خلال شهر رمضان.

5- منع الاعتكاف في المساجد، أو إقامة صلاة التهجد.

6- عدم السماح بإقامة الموائد الرحمن سواء كان في المسجد او خارجه خلال شهر رمضان.

7- أداء صلاة التراويح بشرط الا تتجاوز 30 دقيقة.

8- عدم اصطحاب الأطفال إلي المساجد أثناء تأدية الصلاة.

9- استمرار حظر إقامة تجمعات كبيرة في خلال هذا الشهر في الأماكن المغلقة مثل العزاء أو الاحتفالات.

10- الالتزام بضوابط الأنشطة التجارية في المطاعم والمولات والكافيتريات وغيرهم.

11- الالتزام أصحاب المنشآت التجارية بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية.

12- ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة في عملية التعليم والمدارس لمنع زيادة إصابة بفيروس كورونا.

13- تكثيف حملات إعلامية للتوعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة.

14- تكثيف الحملات الأمنية لضبط غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس.