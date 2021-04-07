شكرا لقرائتكم خبر عن لدورهم ضد كورونا .. «الأعلى للآثار» يعفي «الجيش الأبيض» من رسوم المواقع والمتاحف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس الأعلى للآثار، على مقترح إعفاء الأطقم الطبية ومرافقيهم بحد أقصى 3 أفراد من رسوم دخول المواقع الأثرية المفتوحة والمتاحف في مصر، وذلك تقديرا لدورهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وثمن الأثرى محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية، موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة في 23/2/2021، باستثناء أعضاء «الجيش الأبيض» من رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف بمختلف المحافظات، وذلك تقديرا من الوزارة لدور أفراد الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا، خاصة وأنهم على خط النار في مواجهة الجائحة العالمية.

وقال متولى لـ«المصرى اليوم»، إن الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجه جميع مسؤولي المحافظات بالتنفيذ الفوري لقرار المجلس، معتبرا ذلك أقل تكريم يمكن أن يقدم للطواقم الطبية، جراء ما يواجهونه من مخاطر بسبب فيروس كورونا ، خاصة أنهم يحملون أرواحهم على أيديهم لحماية المصريين من خطورة الوباء العالمي.

وأشار إلى أن القرار يقضي بدخول الأطباء المصريين والأطقم الطبية وأسرهم بحد أقصي ثلاثة مرافقين مجاناً لكافة المناطق الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة خلال العام الجارى 2021، وإعفائهم من الرسوم المقررة على الزائرين، وذلك تقديراً من المجلس الأعلى للآثار لجهودهم ودعما للقطاع الطبي وما يواجهه من أخطار بسبب كورونا.

وشدد على حرص المجلس الأعلى للآثار على تكريم الأطباء والأطقم الطبية المعروف إعلامياً بـ«الجيش الأبيض»، مشيرا إلى أنه بدوره وجه مسؤولي المواقع الأثرية في الاسكندرية بالتنفيذ الفوري لقرار المجلس الأعلى للآثار، والسماح للأطقم الطبية بالدخول مجانأً ، دون رسوم تعبيرا عن تقدير دورهم القومي في مواجهة كورونا.

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