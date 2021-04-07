شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين : مشروع مستقبل مصر أفضل نموذج زراعي في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن مشروع مستقبل مصر الزراعي افضل نموذج زراعي في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن مصر الآن تتربع على عرش الإنتاج الزراعي من حيث حجم الإنتاج بين جميع الدول العربية.

وأوضح صدام أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد القطاع الزراعي إلى بؤرة الإهتمام، مشيرا أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي يدار بأحدث الأساليب والمعدات الزراعية الحديثة، ويقوم بإدارته مجموعة من أفضل الخبراء الزراعيين في مصر، ما يجعل المشروع من أفضل النماذج الزراعية في مصر والشرق الأوسط .

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن المشروع يضم مساحة أرض زراعية كبيرة تصل إلى نصف مليون فدان تضاف إلى الرقعة الزراعية ويروي من خلال تدوير مياه الصرف الزراعي واستخراج المياه الجوفية، ويساهم بشكل كبير في تحقيق الآمن الغذائي لمصر موفرا الآلاف من فرص العمل للشباب في تخصصات متنوعة ويساعد المشروع في توفير العملة الصعبة من جراء عمليات التصدير كما يساهم في استقرار أسعار المنتجات الزراعية محليا.

وأكد عبدالرحمن، أن موقع المشروع الفريد بالقرب من المطارات والمواني والطرق الحديثة ومحافظات الدلتا يقلل من تكلفة نقل المنتجات الزراعية ويعطي للمشروع أهمية كبيرة، وأن مشروع مستقبل مصر ينقل القطاع الزراعي نقلة غير مسبوقة حيث تتم الزراعه فيه بالاستفادة القصوي من كل وحدة مياه وأرض طبقا لأحدث الأساليب العلمية الحديثة مما يساهم في تقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك في المحاصيل الأساسية، ويخلق مجتمعات جديدة مما يساهم في جذب الكثير من السكان من الوادي القديم بجانب توفير العديد من فرص العمل للخبراء الزراعيين وينمي خبراتهم.