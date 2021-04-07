شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية في البحر الأحمر تحتفل بعيد البشارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، بعيد البشارة، والذي يوافق التاسع والعشرين من شهر برمهات من كل عام ، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، على أن يكون الحضور بنسبة 25 % من الطاقة الاستيعابية المسموح بها من الطاقة الإجمالية الكنيسة.

وترأس القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر قداس عيد البشارة بمقر الكنيسة بميدان العروسة جنوب مدينة الغردقة ، وسط إجراءات تعقيمية ولن يسمح بالدخول بدون ارتداء الكمامات.

وأشار القمص يؤانس أديب، أن القداس بدأ في الساعة التاسعة صباحا باعداد قليلة طبقا لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنع الدخول أى شخص إلا بارتداء الكمامة، بالاضافة إلى وجود مواد التعقيم المختلفة.