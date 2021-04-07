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الكنيسة الكاثوليكية في البحر الأحمر تحتفل بعيد البشارة

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، بعيد البشارة، والذي يوافق التاسع والعشرين من شهر برمهات من كل عام ، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، على أن يكون الحضور بنسبة 25 % من الطاقة الاستيعابية المسموح بها من الطاقة الإجمالية الكنيسة.

وترأس القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر قداس عيد البشارة بمقر الكنيسة بميدان العروسة جنوب مدينة الغردقة ، وسط إجراءات تعقيمية ولن يسمح بالدخول بدون ارتداء الكمامات.

وأشار القمص يؤانس أديب، أن القداس بدأ في الساعة التاسعة صباحا باعداد قليلة طبقا لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ، ومنع الدخول أى شخص إلا بارتداء الكمامة، بالاضافة إلى وجود مواد التعقيم المختلفة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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