شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تنهي استعداداتها لاستلام محصول القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديريتي الزراعة والتموين في المنيا، إنهاء استعداداتها لاستلام محصول القمح من المزارعين موسم 2020- 2021، وتعريف المزارعين بأماكن استلام المحصول، كما تم بنشر قرار وزير الزراعة رقم 63 لسنة 2021، الخاص بأسعار توريد الاقماح للموسم 2020-2021، وضوابط استلام وتخزين المحصول، بالأماكن العامة.

وقامت المديرتين بتوزيع القرار على الجمعيات الزراعية، والإدارات ومكاتب التموين بالمدن والقرى، حيث تتضمن القرار توريد الاقماح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياري على أن يبدأ موسم التوريد 15 ابريل الجاري حتى 15 يوليه المقبل.

وشمل القرار أسعار التوريد بقيمة 705 جنية للإردب زنة 150 كيلوجرام درجة نظافة 22،5، و715 جنية لدرجة نظافة 23، و725 جنية لدرجة نظافة 23,5. وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن يكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22,5 قيراط.

وحدد القرار الجهات التي تتسلم المحصول وهي الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري، حيث تتسلم المحصول من الموردين بمواقعها التخزينية.