شكرا لقرائتكم خبر عن 7 محاضر للمخالفين من أصحاب المخابز في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشرَفت عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال الحملة المكبرة للمرور المفاجئ على جميع المخابز بجميع أنواعها، فجر اليوم، وذلك بالتنسيق الكامل والتعاون بين نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى مع إدارة التموين، والصحة، ومتابعة انتاج الخبز ووصوله للجمهور ومتابعة معايير الجودة والوزن والنظافة والاشتراطات الصحية والقانونية، وتم ضبط العديد من المخالفات والمخالفين، ومن ليس لديهم شهادة صحية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حينه حيالهم.

وأسفرت الحملة عن تحرير سبعة محاضر نقص وزن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن ناحيته، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة المخابز للتأكد من صلاحية وجودة الخبز المنتج للمواطنين خاصة ونحن مقدمون على شهر رمضان المبارك.

مخابز

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