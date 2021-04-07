شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 7 أبريل في القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء 7 إبريل 2021، إذ يستمر الارتفاع في درجات الحرارة حتى غدا الخميس، على أن يبدأ الانخفاض على غرب البلاد من يوم غد، مع دخول الهواء الشمالي البارد مع وجود أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ونشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقي، لطيف على السواحل الغربية والرياح نشطة، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وشمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ليلا، لطيف على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

ومتوقع أن تبلغ أعلى درجة حرارة (العظمى) على أسوان وإدفو حيث تبلغ 38 درجة بينما تكون أقل درجة (الصغرى) على سانت كاترين حيث تبلغ 14 درجات مئوية.

- وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الأربعاء 7 إبريل 2021 المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -