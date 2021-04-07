شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبوالغيط يبحث مع وزير خارجية فنلندا مفاوضات سد النهضة وأزمة الحدود بين السودان وإثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بيكا هافيستو وزير خارجية فنلندا، أثناء تواجده بالقاهرة في طريقه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

قال مصدر مسؤول بالأمانة العامة، إن أبوالغيط بحث مع هافيستو مجمل التطورات في المنطقة العربية، على رأسها الحاجة إلى حشد مزيد من الدعم الدولي والأوروبي لدفع جهود السلام في الشرق الأوسط ومساندة السلطة الفلسطينية، وتعزيز التعاون العربي الأوروبي في سبيل مرافقة الأشقاء في ليبيا لاستكمال العملية السياسية وصولاً إلى الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في البلاد في ديسمبر القادم.

وأضاف المصدر، أن اللقاء تناول أيضاً مجمل التطورات في منطقة القرن الأفريقي، ارتباطاً بالمهمة الراهنة التي يقوم بها هافيستو في هذا الخصوص بتكليف من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

واتفق أبوالغيط وهافيستو على أهمية تعزيز التشاور القائم بين الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إزاء كل ما يدعم ويثبت من الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بما في ذلك عبر تكثيف الدعم الدولي للسودان لتمكينه من عبور تحديات المرحلة الانتقالية التي يمر بها، ونزع فتيل الأزمة على الحدود بين السودان وإثيوبيا، ومساعدة الصومال على الخروج من أزمته السياسية لفتح المجال أمام إجراء الانتخابات الوطنية المؤجلة، واستكمال وإتمام المفاوضات حول سد النهضة بشكل يفضي إلى اتفاق قانوني ملزم يراعي الحقوق المائية لمصر والسودان ويحقق مصالح كافة الأطراف المعنية.