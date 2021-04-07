شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الذهب فى مصر وعالميا فى بداية تعاملات اليوم الاربعاء 7 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انخفض سعر الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021 ، قليلا عن الأسعار التي حققها في نهاية تعاملات الأمس ولكنه حقق ارتفاعا طفيفافى سعر الذهب ا عن الأسعار التي بدأها صباح الأمس الثلاثاء وذلك رغم تراجعه الكبير في تعاملات الاثنين الماضى .
وانخفض سعر الذهب عالميا مع بداية التعاملات اليوم الأربعاء ، حيث انخفضت العقود الآجلة لـ الذهب خلال الدورة الآسيوية حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، وتمت تجارة العقود الآجلة للذهب في يونيو على $1739.20 للأونصة وقت كتابة التقرير محققا انخفاض بنسبة 0.22%، بسبب ارتفاع عقود مؤشر الدولار، بنسبة 0.01% .
وفي مصر سجل سعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارا 769.82 جنيه ، وكان في نهاية تعاملات الثلاثاء 770.75 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» عالميا سعر 1,740.76 $ وكانت في نهاية تعاملات الثلاثاء 1,741.45 $ .
|م
|الوحدة
|فى مصر
|عالميا
|1
|سعر الذهب عيار 24 قيراط
|879.80 جنيه
|55.97 $
|2
|سعر الذهب عيار 22 قيراط
|806.48 جنيه
|51.30 $
|3
|سعر الذهب عيار 21 قيراط
|769.82 جنيه
|48.97 $
|4
|سعر الذهب عيار 18 قيراط
|659.85 جنيه
|41.97 $
|5
|سعر الذهب عيار 14 قيراط
|513.21 جنيه
|32.65 $
|6
|سعر الذهب عيار 12 قيراط
|439.90 جنيه
|27.98 $
|7
|سعر الذهب عيار 10 قيراط
|366.58 جنيه
|23.32 $
|8
|سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط )
|6,158.57 جنيه
|391.77 $
|9
|سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط
|27,364.71 جنيه
|1,740.76 $
|10
|سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط )
|87,979.57 جنيه
|5,596.67 $
|11
|سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط
|879,795.74 جنيه
|55,966.65 $
|م
|الوحدة
|في مصر
|عالميا
|1
|سعر الذهب عيار 24 قيراط
|876.00 جنيه
|55.67 $
|2
|سعر الذهب عيار 22 قيراط
|803.00 جنيه
|51.03 $
|3
|سعر الذهب عيار 21 قيراط
|766.50 جنيه
|48.71 $
|4
|سعر الذهب عيار 18 قيراط
|657.00 جنيه
|41.75 $
|5
|سعر الذهب عيار 14 قيراط
|511.00 جنيه
|32.48 $
|6
|سعر الذهب عيار 12 قيراط
|438.00 جنيه
|27.84 $
|7
|سعر الذهب عيار 10 قيراط
|365.00 جنيه
|23.20 $
|8
|سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط )
|6،131.98 جنيه
|389.70 $
|9
|سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط
|27،246.57 جنيه
|1،731.59 $
|10
|سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط )
|87،599.75 جنيه
|5،567.19 $
|11
|سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط
|875،997.50 جنيه
|55،671.91 $
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