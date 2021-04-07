أخبار مصر

انخفاض سعر الذهب فى مصر وعالميا فى بداية تعاملات اليوم الاربعاء 7 أبريل 2021

0 نشر
غادة عبد الحافظ 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الذهب فى مصر وعالميا فى بداية تعاملات اليوم الاربعاء 7 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفض سعر الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021 ، قليلا عن الأسعار التي حققها في نهاية تعاملات الأمس ولكنه حقق ارتفاعا طفيفافى سعر الذهب ا عن الأسعار التي بدأها صباح الأمس الثلاثاء وذلك رغم تراجعه الكبير في تعاملات الاثنين الماضى .

وانخفض سعر الذهب عالميا مع بداية التعاملات اليوم الأربعاء ، حيث انخفضت العقود الآجلة لـ الذهب خلال الدورة الآسيوية حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، وتمت تجارة العقود الآجلة للذهب في يونيو على $1739.20 للأونصة وقت كتابة التقرير محققا انخفاض بنسبة 0.22%، بسبب ارتفاع عقود مؤشر الدولار، بنسبة 0.01% .

وفي مصر سجل سعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارا 769.82 جنيه ، وكان في نهاية تعاملات الثلاثاء 770.75 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» عالميا سعر 1,740.76 $ وكانت في نهاية تعاملات الثلاثاء 1,741.45 $ .

م الوحدة فى مصر عالميا
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 879.80 جنيه 55.97 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 806.48 جنيه 51.30 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 769.82 جنيه 48.97 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 659.85 جنيه 41.97 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 513.21 جنيه 32.65 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 439.90 جنيه 27.98 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 366.58 جنيه 23.32 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 6,158.57 جنيه 391.77 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27,364.71 جنيه 1,740.76 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 87,979.57 جنيه 5,596.67 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 879,795.74 جنيه 55,966.65 $
م الوحدة في مصر عالميا
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 876.00 جنيه 55.67 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 803.00 جنيه 51.03 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 766.50 جنيه 48.71 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 657.00 جنيه 41.75 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 511.00 جنيه 32.48 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 438.00 جنيه 27.84 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 365.00 جنيه 23.20 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6،131.98 جنيه 389.70 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27،246.57 جنيه 1،731.59 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 87،599.75 جنيه 5،567.19 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 875،997.50 جنيه 55،671.91 $


اقرأ أيضا :

رغم تراجعه الأيام الماضية ارتفاع جديد فى اسعار الذهب مساء الثلاثاء

ارتفع 8 جنيهات.. سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021

«في الاتجاه السلبي» سعر الذهب في مصر وعالميًا في بداية تعاملات اليوم الإثنين 5 أبريل 2021

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا