شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الذهب فى مصر وعالميا فى بداية تعاملات اليوم الاربعاء 7 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفض سعر الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021 ، قليلا عن الأسعار التي حققها في نهاية تعاملات الأمس ولكنه حقق ارتفاعا طفيفافى سعر الذهب ا عن الأسعار التي بدأها صباح الأمس الثلاثاء وذلك رغم تراجعه الكبير في تعاملات الاثنين الماضى .

وانخفض سعر الذهب عالميا مع بداية التعاملات اليوم الأربعاء ، حيث انخفضت العقود الآجلة لـ الذهب خلال الدورة الآسيوية حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، وتمت تجارة العقود الآجلة للذهب في يونيو على $1739.20 للأونصة وقت كتابة التقرير محققا انخفاض بنسبة 0.22%، بسبب ارتفاع عقود مؤشر الدولار، بنسبة 0.01% .

وفي مصر سجل سعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارا 769.82 جنيه ، وكان في نهاية تعاملات الثلاثاء 770.75 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» عالميا سعر 1,740.76 $ وكانت في نهاية تعاملات الثلاثاء 1,741.45 $ .

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



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