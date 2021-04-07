شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.3 درجة بمقياس ريختر على بعد 192 كم من مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، هزة أرضية على بعد 192 كم شمال شرق مدينة مرسى مطروح، وكانت بياناتها كالتالي: -

- القوة 4.3 درجة على مقياس ريختر

- خط العرض: 32.9922 شمالا

- خط الطول: 27.8457 شرقا

- العمق: 105 كيلومترات

ولم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة حتى الآن.

يذكر أن الشبكة القومية للزلازل تعمل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها .